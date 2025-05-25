إعلان تحريري:

رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار، وشركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري، بشأن مشروع استثماري عراقي- مصري- سعودي، لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل غرب العاصمة بغداد، واستثمار الفرص الواعدة في قطاعاتها المختلفة، وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس مجموعة المهيدب السعودية سليمان بن عبد القادر.

وشهدت المراسم استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفذتها المجموعة، وتقديم شرح مفصل عن المدينة الاقتصادية، والمساحات والتخطيط، والخدمات، والمدارس، والفنادق والمرافق الخدمية الأخرى.

ورحب رئيس مجلس الوزراء، بالمجموعة وبكل الشراكات المثمرة، مؤكدًا دعم الدولة المشاريع الاستثمارية، وتهيئة كل ما من شانه توسعة البيئة الاستثمارية في العراق، وتوفير ما تتطلبه من تسهيلات، مشيراً الى تسارع خطط التنمية وما اشتملته من مشاريع تنموية وحيوية.

من جانبه، أبدى هشام طلعت مصطفى استعداد المجموعة للتعاون، والبدء بإجراءات التنفيذ للمشاريع التي تم التعاقد بشأنها.





