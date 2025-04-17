موعد وتفاصيل الطرح الجديد لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان الشهر المقبل في طرح شقق جديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وجاءت تفاصيل الحجز والتقديم على النحو التالي:

سيتم بدء الحجز في 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل يتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز، اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

ويتم تخصيص الشقق بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، علمًا بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة

أماكن الطرح:

حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة.

أما فيما يخص المحافظات، فإن الوحدات المطروحة في محافظات الدقهلية (جمصة)، ودمياط (شطا – تل وردة)، والبحر الأحمر الغردقة، والمنيا (مغاغة)، ومطروح، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127.

أنظمة السداد:

مقدم جدية الحجز، 100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وأن حدود الدخل ضمن الإعلان للمواطنين من فئة متوسطي الدخل تبلغ 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى.

ويتم سداد ثمن الشقة على 20 سنة بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا.

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