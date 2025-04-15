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مساعد وزير الإسكان: مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص

12:22 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الشراكة هي وسيلة تحقيق النجاح سواء بين الدولة والقطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند”، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الثلاثاء بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).

أضاف أن القطاع العقاري بات أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصري، ولا شك أيضًا بأن الدولة تدعم ذلك القطاع بكل قوة، وتسعى باستمرار لتقديم الحوافز التي تدعم القطاع الخاص المصري، وأود الإعلان ـ خلال هذا المحفل الكبير، أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأنه سيتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

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الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان القطاع الخاص
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