خصم 10%.. ننشر أنظمة سداد شقق مبادرة بيتك في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان، من حجز شقق مبادرة بيتك في مصر والمخصصة للمصريين العاملين في الخارج يوم 31 مارس الماضي، وتبدأ مرحلة تخصيص الشقق حيث تم طرح 5 آلاف شقة في حوالي 9 مدن جديدة.

وجاءت أنظمة السداد على النحو التالي:

البديل الأول

الحصول على نسبة خصم 10% للوحدات السكنية والفيلات السكنية، في حالة استكمال نسبة السداد حتى (50%) مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) شاملة التميز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و (0.5%) مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وسداد (50%) من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) بالإضافة الى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

البديل الثاني:

الحصول على نسبة خصم 8% للوحدات والفيلات، في حالة استكمال نسبة السداد حتى (50%) مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) شاملة التميز بالإضافة إلى (1%) مصاريف إدارية و (0.5%) مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وسداد (50%) المتبقية من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) على أقساط ربع سنوية لمدة عام غير محملة بالأعباء المالية، ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

البديل الثالث:

الحصول على نسبة خصم 6% للوحدات والفيلات، في حالة استكمال نسبة السداد حتى 30% مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) شاملة التميز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و (0.5%) مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وسداد 70% المتبقية من إجمالي قيمة الوحدات السكنية على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالفوائد البنكية (تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق) على الرصيد المدين على أن يتم السداد بالمعادل بالدولار لكل - من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% لصالح وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية ويستحق القسط الأول منها بعد (3) أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

البديل الرابع:

الحصول على نسبة خصم 6% للوحدات والفيلات، في حالة استكمال نسبة السداد حتى 15% مع خصم ما تم سداده من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية – الفيلات) شاملة التميز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و 0.5% مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

- سداد 10% من إجمالي قيمة الوحدة عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة.

- سداد 75% المتبقية من إجمالي قيمة (الوحدات السكنية - الفيلات السكنية) على أقساط ربع سنوية لمدة 5- 7- 10 سنوات محملة بالفوائد البنكية (تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت الاستحقاق)، على الرصيد المدين على أن يتم السداد بالمعادل بالدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% لصالح وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من التاريخ المحدد للاستلام بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة عند الاستلام.

وأطلقت الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موقعًا إلكترونيًا يمتلك قدرات تقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكتروني ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، من هنا.

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