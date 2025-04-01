البداية 15 إبريل.. مواعيد طرح 261 ألف شقة لكل الفئات على 5 مراحل

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان لطرح أكثر من 261 ألف شقة على 5 مراحل، عن طريق بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية.

وجاءت خريطة الطرح وفقا للمواعيد التالية:

1– طرح 35 ألف شقة يوم 15 إبريل المقبل.

2– طرح 60 ألف شقة في 15 يوليو 2025.

3– طرح 59 ألف وحدة سكنية في 15/10/2025.

4– طرح 58 ألف وحدة سكنية في 15/1/2026.

5- طرح 48 ألف وحدة سكنية في 15/4/2026.

ويشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر.

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