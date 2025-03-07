الأكبر في تاريخ النقابة.. "عمومية المهندسين" توافق على زيادة المعاشات بهذه القيمة

كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2024، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور هشام سعودي، والأستاذ الدكتور أحمد البدوي سيد- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والأستاذ الدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.

واعتمدت الجمعية العمومية، الموازنة التقديرية للعام الجاري 2025، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير الدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2024، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشف الدكتور معتز طلبة، خلال الجمعية العمومية، عن تحقيق فائض بحوالي 670 مليون جنيه.

ومن أبرز القرارات التي واققت عليها الجمعية العمومية:

- زيادة المعاشات 400 جنيه، بدءًا من يناير 2025، ليصبح 2000 جنيه، بدلًا من 1600، وهي أكبر زيادة في تاريخ النقابة.

- زيادة معاش أسر المهندسين المتوفين بقيمة 110% (من قيمة معاش المهندس على قيد الحياة) ليصبح 2200 جنيها.