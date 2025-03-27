تفاصيل طرح 261 الف شقة من خلال "بنك التعمير والإسكان"

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد معروف:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه سيتم طرح نحو 261253 وحدة سكنية من خلال "بنك التعمير والإسكان"، وفقا لخُطة الطرح التالية: 35088 وحدة سكنية في 15/4/2025، و59510 وحدات سكنية في 15/7/2025، والإعلان عن طرح 59687 وحدة سكنية في 15/10/2025، و58312 وحدة سكنية في 15/1/2026، و48656 وحدة سكنية في 15/4/2026، ليشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح وذلك طبقًا لطبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.

وأكد وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد تنمية حقيقية، ومن أجل تعزيز هذه التنمية تقوم وزارة الإسكان بجهد كبير نحو تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، ومن هنا فسيتم التعاون والتنسيق مع "منصة مصر العقارية"، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة وسيكون هناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الذي نتحدث عنه اليوم، لافتاً إلى أن المنصة تهدف إلى تسهيل الوصول والشراء والتحقق وخدمة المواطن والمستثمر، وحسن إدارة المنظومة العقارية، وإصدار رقم تعريفي لكل عقار- مسوق عقاري - مطور عقاري.