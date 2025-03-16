نيشنز أوف سكاي: نستهدف بناء مجتمعات عالمية على أرض مصر ولدينا خطة توسعية طموحة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي، إن القطاع العقاري يعد أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن أهداف الشركة ليس بناء أبنية فقط ولكن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر بتوفير الحلول التكنولوجية بالمشروعات التي تقلل التأثير الضار على البيئة.

وأضاف نبيل، أن الشركة وضعت إستراتيجية تعتمد على دراسات متخصصة لاحتياجات السوق المصرية والعملاء جيدا.

وانطلقت أعمال شركة نيشنز أوف سكاي بالسوق المحلية، وهي شركة تطوير عقاري تضم خبرات ممتدة في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري، وتستهدف تنفيذ خطة استثمارية طموحة تتضمن عدة مشروعات متنوعة.

وأكد أن السوق العقارية المصرية واعدة للشركات الجادة، لافتًا إلى أن الشركة تقوم بدور المطور العام بشكل غير مباشر بالتعاون مع كبار المطورين لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، كما تقوم بدور المطور المباشر لمشروعاتها الخاصة لتحقيق رؤية شاملة للنمو العقاري، خاصة أنها تتضمن كوادر ذات خبرة وكفاءة عالية.

وأضاف نبيل أن الشركة تتعاون مع كيانات مرموقة في مجال التطوير العقاري بهدف تحقيق قيمة مضافة لعملائها وتقديم منتج يراعي أحدث المفاهيم المعمارية المبتكرة، ولذلك تستعين بأفضل الاستشاريين والمقاولين والمصممين المحليين والعالميين.



اقرأ أيضًا:

بدء الحجز في شقق مبادرة بيتك في مصر.. ننشر أسعار جميع الوحدات في 12 مشروعًا

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان



