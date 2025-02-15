محمد العبار: استثمار 100 مليار جنيه بمشروع مدينة المستقبل سيتي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس شركة "إعمار العقارية"، إن الشركة تستثمر ما يقرب من 100 مليار جنيه بالشراكة مع شركة ميدار لتنفيذ مشروع في المستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة.

وأوضح "العبار"، أن المشروع سيكون على مساحة 500 فدان، لافتًا إلى أنه تم سداد 80 مليون دولار مقدمًا من إجمالي استثمارات المشروع.

وأكد في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الشركة تتبع أسلوب مختلف في السوق العقاري المصري، عن باقي الشركات العاملة به، وهو تسليم وحدات كاملة التشطيب للعملاء.

وتابع: "هذا الأسلوب يضمن استثمارات أسرع للعملاء بجانب السكن في مشروع متكامل يتم الانتهاء منه في نفس الوقت لكل العملاء".