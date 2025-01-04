توقعات أسعار العقارات في 2025.. مطور عقاري يكشف بالنسب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، ونائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، إن أسعار العقارات خلال 2025 لا يمكن توقعها الآن، بسبب عدم ثبات أسعار مواد البناء أو سعر الفائدة وكذلك سعر صرف الدولار فالمتغيرات الاقتصادية تحدث بشكل سريع، لكن من المرجح أن ترتفع من 15% إلى 20% على الأقل.

وأضاف نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، أن أحد أهم طرق التحوط حاليًا هي الاعتماد على سرعة تنفيذ المشروعات وعدم فتح مراحل بيعية كبيرة، حيث يتم البدء في تنفيذ أي وحدات مباعة بشكل سريع لتجنب أي زيادة في تكلفة التنفيذ.

ووفقًا لتقرير شركة جي أل أل للاستشارات العقارية عن الربع الثالث من 2024، ارتفعت أسعار الإيجارات والبيع بشكل كبير في السوق المصري، حيث قفزت بنسبة 115% و146% على الترتيب في مدينة السادس من أكتوبر و124% و148% في القاهرة الجديدة، مقارنة بنفس الفترة من 2023.

وأضاف "فكري"، أن السوق العقاري يحتاج حاليًا لزيادة وتيرة التنمية وسرعة التنفيذ خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالي يتطلب ضغط معدلات التنفيذ يصاحبه توافر سيولة مالية ولن تتحقق إلا من خلال حصول المطور على مقدم شراء الوحدات.

وأشار إلى أن السوق العقاري يحتاج الآن إلى إعادة إحياء مبادرة التمويل العقاري لتنشيط السوق خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات، وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

كما أشار إلى أن أهم جزء في مبادرة التمويل العقاري أن تكون سعر الوحدة 2.5 مليون جنيه، ويحتاج إلى زيادة هذا الحد بعد ارتفاع أسعار الشقق بشكل كبير وأصبحت بـ 5 و6 ملاين جنيه، لافتًا إلى أن مبادرة التمويل العقاري يمكن أن تكون حلًا خلال هذه الفترة.

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