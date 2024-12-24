تراخيص البناء بالمدن الجديدة.. إجراء جديد من الإسكان والتطبيق يناير المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا "Online"، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2025، بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه يتم تقديم الطلبات ورفع الرسومات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرابط https://nuca-services.gov.eg/ دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

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