48 ساعة ويبدأ حجز أراضي وزارة الإسكان.. رابط الموقع وجميع التفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان يوم الخميس 7 نوفمبر في طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية.

ويشمل الطرح مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

ويتم التقديم على الأراضي من خلال موقع مسكن.. https://reserve.newcities.gov.eg/.

ويتم عمل حساب على الموقع باستخدام البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم القومى ورقم الهاتف والايميل الشخصي، ثم يتم اختيار قطعة الأرض والمدينة المراد الحجز بها، سداد مبلغ جدية الحجز في بنك التعمير والإسكان، وانتظار إعلان تفاصيل القرعة على الأراضي.

وجاءت الأراضي في المناطق التالي:

أراضي الإسكان المتوسط على النحو التالي:

سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض، بمقدم 25 ألف جنيه بمدن:

- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.



وجاءت تفاصيل أراضي الإسكان المتوسط على النحو التالي:

- سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض بمقدم 100 ألف جنيه بالمدن التالي:

- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.



أراضي الإسكان الأكثر تميزًا:

سيتم إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمقدم 350 ألف جنيه.

- 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر.

- 7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق.

- قطعتي أرض بمدينة العبور.