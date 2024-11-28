الإسكان: لا داعي للخوف من نفاد كراسات شروط شقق "سكن لكل المصريين"

كتب- حسن مرسي:

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع "سكن لكل المصريين" الذي انطلق في عام 2014 يشهد زيادة ملحوظة في الإقبال عامًا بعد آخر.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "on"، أشارت عبد الحميد إلى أن المواطنين بدأوا في ملاحظة تميز الوحدات السكنية المقدمة من خلال هذا المشروع، حيث تتمتع بشروط استثنائية مقارنة بما هو متاح في السوق، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي توفره الدولة للفئات المستهدفة.

كما أوضحت عبدالحميد أن هذا الدعم جعل المواطنين في حالة ترقب دائم للإعلانات الجديدة، حيث يتزايد الإقبال على شراء كراسات الشروط بمجرد انتهاء الإعلان السابق.

وأكدت أيضًا على استمرار طباعة كراسات الشروط طالما يوجد طلب عليها، مشددة على أنه لا داعي للقلق من نفاد الكراسات، إذ يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الازدحام في المكاتب.

سعر كراسة الشروط

وفيما يتعلق بسعر كراسة الشروط، أكدت عبدالحميد أنها تُباع بسعر 300 جنيه فقط، مع رسوم إدارية قدرها 55 جنيهًا للاستعلام عن المستفيدين. وأوضحت أن أي ادعاء بشأن زيادة الأسعار غير مقبول، وأن الشكاوى المقدمة بهذا الشأن يتم التعامل معها بالتنسيق مع هيئة البريد.

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