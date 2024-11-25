وزير الإسكان: إجراء قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 767 وحدة سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة، ضمن إعلان طرح 1645 وحدة بـ8 مدن، والتي سبق التقديم للحجز الفوري بها من خلال أجهزة المدن بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية أنه تم إجراء القرعة على الوحدات التي تم التقدم عليها بـ 7 مدن هي: (العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة – رشيد الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – ملوي الجديدة – الصالحية الجديدة) أمس الأحد 24/11/2024، بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار الشوربجي إلى أنه تم السماح بحضور القرعة العلنية لمن رغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تيسيراً على المتقدمين للحجز.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على الوحدات التي تم التقدم عليها بمدينة المنصورة الجديدة، يوم الثلاثاء 3/12/2024، باستاد مدينة دمياط الجديدة.