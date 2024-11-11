مطور عقاري يوضح تأثير ارتفاع الدولار على أسعار العقارات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هشام الدناصوري الرئيس التنفيذي لشركة نايا للتطوير العقاري، إن حركة البيع في السوق حاليا تشهد حالة من الهدوء النوعي، لكن لا يمكن وصف السوق بالدخول في فقاعة عقارية، لأن الفقاعة يتبعها هبوط حاد في الأسعار وهذا لم يحدث حتى الآن.

وأضاف الدناصوري، أن أحد أهم أسباب عدم حدوث فقاعة عقارية في مصر هو حجم الطلب الكبير وذلك بسبب النمو السكاني المرتفع، مما يخلق حاجة دائمة للوحدات السكنية، هذا النمو هو داعم مستمر للطلب على شراء العقارات، سواءً كان لغرض السكن أو الاستثمار، بجانب الثقافة المجتمعية، حيث امتلاك العقار جزء من الثقافة المصرية.

وأكد، أن زيادة الدولار الطفيفية خلال الأيام الماضية في حدودها الطبيعية وليس من المتوقع حدوث تقلبات عنيفة خلال الفترة المقبلة، وبناء على ذلك لا يوجد نية لزيادة الأسعار في الفترة المقبلة وحتى بداية العام المقبل.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بعد أن كان 48.60 الشهر الماضي

وأشار إلى ان الشركة تستهدف وصول استثماراتها لـ 46 مليار جنيه في مصرن لافتًا إلى أن الاستثمارات من المخطط أن تصل في منطقة غرب القاهرة إلى 32 مليار جنيه على مساحة 140 فدانًا، وفي الساحل الشمالي إلى 14 مليار جنيه على مساحة 110 أفدنة.

ويتوقع الدناصوري، أن ترتفع حركة البيع في الفترة المقبلة وتعود لما كانت عليه قبل 2022، في ظل الطلب الكبير على الاستثمار حاليا.