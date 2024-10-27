ننشر كراسة شروط الإسكان المتميز في 3 مدن جديدة

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، في حجز شقق الإسكان المتميز، اليوم الأحد، ويستمر الحجز حتى يوم الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤، إذ يأتي هذا الطرح ضمن أضخم طرح الذي يتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة.

وجاءت مدن الطرح على النحو التالي:

– طرح 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمدينة بدر بمساحة 90م 2 للوحدة.

– طرح 83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من "104م2 : 108م2" بمدينة دمياط الجديدة.

– 890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من "95م2 : 99م2" بمدينة المنصورة الجديدة.

وأكدت وزارة الإسكان، أن مقدم حجز شقق جنة يصل لـ100 ألف جنيه.للمزيد من التفاصيل عن شروط الإسكان المتميز (اضغط هنا)

وجاءت خطوات التقديم كالآتي، إذ يمكن التعرف على كراسة الشروط على النحو التالي:

طريقة التقديم والحجز:

– التسجيل بالموقع عن طريق الضغط على "دخول مستخدم جديد" ثم ملئ البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء حساب. (من هنا)

– بعد كتابة البيانات والإيميل يتم الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب والضغط على الرابط لاستكمال الحجز.

– يتم اختيار الطابق المطلوب حجزه والضغط على أيقونة طلب الحجز بالجدول ثم ملئ البيانات المطلوبة ومنها:

– إدراج طريقة السداد (طبقا لطرق السداد المحددة بكراسة الشروط).

– رفع مستندات التقدم والضغط على تقديم طلب حجز جديد.

– تنزيل استمارة الحجز من خانة (إجراءات) وإعادة رفعها موقعه من العميل وكذا رفع إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة والضغط على حفظ.

– ملحوظة هامة "بعد رفع إيصال السداد والضغط على حفظ لن يتسنى تعديل الطلب".