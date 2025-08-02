كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عن تسليم مبنى وحدة طب الأسرة رقم 1 بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى اللجنة المختصة من الإدارة الصحية ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم تكثيف الأعمال بمشروعات المباني الخدمية اللازمة بالمدن الجديدة، وتسليمها للجهات المختصة لتشغيلها لخدمة المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويحقق جودة الحياة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن منطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، تضم العديد من المباني والأنشطة الخدمية التي تم وجارٍ تنفيذها وتشغيلها، ومنها المباني الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والترفيهية والأسواق التجارية.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه قد تم التسليم بحضور المهندسة أمل ممدوح والمهندس محمود مراد، نائبي رئيس الجهاز، حيث أشادت اللجنة المختصة بجودة التشطيبات وجاهزية المبنى الفنية والمعمارية، مما يعكس حرص الجهاز على تنفيذ أعلى معايير الجودة في المشروعات الخدمية.

وأشار "عبدالمقصود" إلى أن جهاز المدينة انتهى بالفعل من تنفيذ 4 وحدات صحية أخرى، بالإضافة إلى 2 حضانة، و2 مدرسة للتعليم الأساسي، وجارٍ حالياً استكمال أعمال التجهيز والتنسيق لتسليم هذه المنشآت إلى الجهات المعنية من الوزارات الخدمية المختصة، في إطار دعم البنية التحتية والخدمات المتكاملة لسكان مدينة أكتوبر الجديدة.

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