أسعار شقق سكن لكل المصريين الـ 90 مترا تسليم بعد 3 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 في مكاتب البريد لكل المواطنين بما فيهم زوي الهمم، ويستمر التقديم حتى 24 ديسمبر المقبل.

ويتضمن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

فيما يخص الوحدات المطروحة للتسليم بعد 3 سنوات الـ 90 مترا، جاءت على النحو التالي:

سعر الشقق 650 ألف جنيه والمطروحة بمحافظات القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو).

- الجيزة (حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة).

- الشرقية (العاشر من رمضان).

- أسوان (أسوان الجديدة).

- فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 700 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا، والمطروحة بمحافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة،

- تكون قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 7 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثاني (4 دفعات) 8 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 9 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

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