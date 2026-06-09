إعلان

بعد انتهاء امتحان الهندسة..إصابة 7 طلاب في مشاجرة أمام مدرسة إعدادية في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:28 م 09/06/2026 تعديل في 06:36 م

سيارة اسعاف ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 7 طلاب، اليوم الثلاثاء، بإصابات متنوعة إثر نشوب مشاجرة أمام مدرسة نديبة الإعدادية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب انتهاء امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المختصة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام مدرسة نديبة الإعدادية، ما أسفر عن وقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء المصابين وإصاباتهم

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة أحمد م. م.، 15 عام، وخالد ش. ك.، 15 عام، ومحمود ع. ع.، 15 عام، بجرح قطعي بالرأس بطول 3 سم وكدمات وسحجات متفرقة، ومحمود إ. إ.، 15 عام، ويوسف أ. م.، 14 عام، ومحمد ع. ا.، 15 عام، وأحمد م. ح.، 15 عام، وجميعهم من قرية نديبة، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحيرة دمنهور مشاجرة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تحرك رسمي بشأن واقعة دعاء أطفال على والدهم في المقابر.. ومفاجأة: "الأب حي"
أخبار مصر

تحرك رسمي بشأن واقعة دعاء أطفال على والدهم في المقابر.. ومفاجأة: "الأب حي"
بعد الجدل حول وفاة سهام جلال.. نجوم رحلوا بعد تدهور حالتهم الصحية
زووم

بعد الجدل حول وفاة سهام جلال.. نجوم رحلوا بعد تدهور حالتهم الصحية
3 أبناء ووظيفة حكومية.. أبرز المعلومات عن الحسين عموته مدرب الأهلي المنتظر
رياضة محلية

3 أبناء ووظيفة حكومية.. أبرز المعلومات عن الحسين عموته مدرب الأهلي المنتظر
"حرارة شديدة وشبورة كثيفة".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الأربعاء
أخبار مصر

"حرارة شديدة وشبورة كثيفة".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الأربعاء
"دكتورة التجميل المزيفة" في قبضة الداخلية.. والضحايا يكشفون الكارثة
حوادث وقضايا

"دكتورة التجميل المزيفة" في قبضة الداخلية.. والضحايا يكشفون الكارثة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب يتوعد إيران بالرد على إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز