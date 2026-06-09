أصيب 7 طلاب، اليوم الثلاثاء، بإصابات متنوعة إثر نشوب مشاجرة أمام مدرسة نديبة الإعدادية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب انتهاء امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المختصة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام مدرسة نديبة الإعدادية، ما أسفر عن وقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء المصابين وإصاباتهم

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة أحمد م. م.، 15 عام، وخالد ش. ك.، 15 عام، ومحمود ع. ع.، 15 عام، بجرح قطعي بالرأس بطول 3 سم وكدمات وسحجات متفرقة، ومحمود إ. إ.، 15 عام، ويوسف أ. م.، 14 عام، ومحمد ع. ا.، 15 عام، وأحمد م. ح.، 15 عام، وجميعهم من قرية نديبة، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.