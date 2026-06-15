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استجابة للمواطنين.. بدء أعمال تركيب إشارة مرور بطريق مصطفى كامل في الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر

09:15 ص 15/06/2026
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بدأت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة المرور، اليوم الاثنين، أعمال الحفر اللازمة لتركيب إشارة مرور بشارع مصطفى كامل أمام شارع البحرية، بالحارتين القبلية والبحرية، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين وتحسين منظومة المرور.

دراسة مرورية متكاملة لطريق مصطفى كامل

كان قسم التخطيط والبحوث الفنية بإدارة مرور الإسكندرية أعد دراسة مرورية متكاملة شملت تحليل الكثافات المرورية وأعداد المشاة بالمنطقة، إلى جانب مراجعة معدلات ونوعية الحوادث المرورية التي شهدها التقاطع خلال فترات متفاوتة عقب أعمال تطوير وتوسعة الطريق.

توصية بتركيب إشارة مرور حفاظًا على الأرواح

وأوصت الدراسة بضرورة تركيب إشارة إلكترونية لعبور المشاة بما يسهم في رفع مستويات السلامة والأمان لمستخدمي الطريق، وتنظيم حركة السير ورفع معدلات الأمان لمستخدمي الطريق من المركبات والمشاة بهذا التقاطع الحيوي.

محافظ الإسكندرية يوجه بالاستجابة لمطالب المواطنين

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في رصد احتياجات المواطنين والاستجابة الفورية للمطالب التي تسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يحقق مزيدًا من الانسيابية والأمان للحركة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة.

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الإسكندرية إشارة مرور طريق مصطفى كامل محافظ الإسكندرية إدارة المرور

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