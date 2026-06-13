تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، عدداً من مشروعات حماية الشواطئ ومحطات رفع المياه بالمحافظة، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة أعمال الحماية من النحر والتآكل الساحلي.

مشروع حماية غرب المحروسة بطول 600 متر

تابع الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع حماية الشواطئ بمنطقة غرب المحروسة، والذي يستهدف تأمين خط الشاطئ بطول 600 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 431.9 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 42.5%.

حواجز أمواج وكتل خرسانية لتعزيز الحماية

يشمل المشروع إنشاء حاجز أمواج رئيسي بطول 620 متراً، ورأس حجرية بطول 100 متر، إلى جانب لسان حجري لخدمة المراكب، مع استخدام كتل خرسانية "تترابودز" بأوزان تصل إلى 15 طناً لضمان ثبات المنشآت.

تكنولوجيا جديدة لاستعادة الشواطئ المتآكلة

كشف وزير الري عن خطة لاستعادة نحو 2.6 كيلومتر من الشواطئ بين سيدي بشر ولوران، عبر تقنية تغذية الشواطئ بالرمال من قاع البحر، بالتعاون مع الجانب الهولندي، لتكوين شواطئ بعرض يصل إلى 50 متراً.

مواجهة التغيرات المناخية ومراقبة السواحل

أكد الوزير أن الدولة تتابع السواحل المصرية بشكل دقيق عبر الأقمار الصناعية، للتعامل الفوري مع المناطق المعرضة للنحر، مشيراً إلى أن المشروعات الحالية تمثل خط الدفاع الأول ضد آثار التغيرات المناخية.

منظومة جديدة لإدارة الشواطئ بالإسكندرية

من جانبه، أعلن محافظ الإسكندرية تطبيق منظومة جديدة لإدارة الشواطئ تعتمد على 7 مستويات للخدمة، تبدأ من الشواطئ المجانية بالكامل، مع توفير خدمات متكاملة للمواطنين، وصولاً إلى الشواطئ السياحية.

تطوير محطات الرفع واستقرار المنظومة المائية

وتفقد الوزير خلال الجولة محطات الرفع بغرب الإسكندرية، مؤكداً استقرار المنسوب المائي بنسبة رضا بلغت 98%، مع التشديد على الالتزام بنظام المناوبات لضمان عدالة توزيع المياه.

طفرة في الإنتاج الزراعي غرب الإسكندرية

وأشار المسؤولون إلى تحسن إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والطماطم والبطاطس، نتيجة التنسيق بين وزارتي الري والزراعة لضمان توفير الاحتياجات المائية بشكل منتظم.