شهدت قرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم السبت، اندلاع حريق بأحد المنازل السكنية، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى منزل مجاور، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق قرب مقابر النصاري بقرية ميت خاقان، وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وانتقلت القوات إلى مكان البلاغ وبدأت أعمال مكافحة النيران ومحاصرة الحريق لمنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وأوضح عدد من الأهالي أن الحريق نشب في منزل يملكه المواطن إبراهيم النجار، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى منزل آخر مجاور بسبب شدة النيران.

وحاول الأهالي التدخل في الدقائق الأولى للسيطرة على الحريق باستخدام وسائل بدائية لحين وصول سيارات الإطفاء.

تواصل قوات الحماية المدنية أعمال الإخماد والتبريد بموقع الحادث، فيما تجري متابعة الموقف ميدانيًا لحصر الخسائر والتأكد من عدم وجود مصابين أو امتداد النيران إلى عقارات أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما تتولى الجهات المختصة فحص أسباب اندلاع الحريق وملابساته.