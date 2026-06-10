أعلن مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة بالتعاون مع جهاز المدينة، برئاسة المهندس محمد العزوني، توفير 4 أتوبيسات مكيفة حديثة لنقل طلاب الثانوية العامة من المدينة إلى مقرات الامتحانات بمدينة المنيا القديمة ذهابًا وعودة مجانًا، وذلك في إطار التخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور بعد تطبيق نظام اللجان المجمعة.

وأكد مجلس الأمناء تحمله جميع تكاليف تشغيل الأتوبيسات، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية تجاه أبناء المدينة، وحرصًا على توفير وسائل انتقال آمنة ومريحة تساعد الطلاب على الوصول إلى لجان الامتحانات في أجواء مناسبة بعيدًا عن مشقة التنقل والازدحام.

وأوضح المجلس أن الأتوبيسات ستتواجد يوميًا بميدان الشباب في تمام الساعة 7:30 صباحًا، على أن تتحرك في الساعة 8:00 صباحًا. أما في أول أيام الامتحانات فستصل الأتوبيسات في الساعة 7:00 صباحًا، وتغادر في تمام الساعة 7:45 صباحًا لضمان وصول الطلاب إلى اللجان في الوقت المحدد.

وناشد مجلس أمناء المدينة وجهاز مدينة المنيا الجديدة جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات المنظمة للخدمة، مؤكدين أن ركوب الأتوبيسات يقتصر على طلاب الثانوية العامة فقط، مع منع اصطحاب أولياء الأمور أو أي أشخاص آخرين، وذلك لضمان توفير أكبر قدر من الراحة والتنظيم للطلاب، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح خلال فترة الامتحانات.