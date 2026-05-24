أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

استمرار عمل المخابز خلال العيد

وأكدت المديرية استمرار عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى، مع السماح بإجازات محدودة لبعض المخابز، بشرط عدم حدوث أي عجز في توافر الخبز المدعم للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

كما شددت على استمرار الحملات التموينية للمرور على المخابز للتأكد من انتظام الإنتاج ومطابقته للمواصفات القياسية.

طرح لحوم مخفضة للمواطنين

وفي إطار توفير السلع الأساسية، أعلنت المديرية توفير اللحوم المخفضة بفروع الشركة المصرية للجملة، حيث جرى طرح 8 عجول لحم سوداني بسعر 350 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى 4 أطنان من اللحم الهندي بسعر 260 جنيهًا للكيلو.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير بدائل مناسبة قبل العيد داخل منافذ البيع الرسمية.

غرف عمليات لمتابعة الأسواق

وأشارت المديرية إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية، للعمل طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة توافر السلع وانتظام العمل بالمخابز والمنافذ.

استقبال شكاوى المواطنين

كما خصصت المديرية قنوات لتلقي شكاوى المواطنين، تشمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على رقم 16528، وغرفة عمليات المديرية على رقم 0922928959، بالإضافة إلى متابعة الرسائل عبر الصفحة الرسمية.