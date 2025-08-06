بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة شقيقتين في حريق مروع بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقي طفل مصرعه وأصيبت سيدتين بحروق بمختلف أنحاء الجسم إثر نشوب حريق مروع بشقة سكنية بالطابق الخامس بعقار مساكن غرب النوبارية بحي غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بعقار بمساكن غرب النوبارية بمنطقة الورديان بحي غرب، ووجود مصابين.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من 8 طوابق، ونشوب حريق بشقة بالطابق الخامس.

أسفر الحريق عن مصرع الطفل "ياسين هشام فتحي" 8 سنوات، عقب نقله إلى مستشفى القباري، متأثرًا بإصابته باختناق وحروق بالقدمين والصدر واليد اليسرى من الدرجة الثانية بنسبة 9%.

بينما أصيبت كل من "شيماء السيد هلال"، 37 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 50% بمختلف أنحاء الجسم، وشقيقتها "السماء" 38 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 40% بالوجه والساعدين.

جرى نقل المصابتين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران ومنعت امتدادها إلى باقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.