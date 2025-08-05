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إقبال لافت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بالسويس- فيديو وصور

01:09 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    مشاركة السيدات
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    سيدة تحمل طفلها
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    سيدة تدلي بصوتها
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السويس- حسام الدين أحمد:

توافد الناخبين في السويس على لجان الاقتراع للمشاركة في انتخابات الشيوخ، باليوم الثاني والأخير لعملية للتصويت.

وشهدت لجان حي الأربعين حضور قوي للسيدات، حيث حرصت الأمهات على جلب أطفالهن إلى لجان الاقتراع، كما شاركت النسوة كبار السن في المشهد بشكل واضح.

وسجلت لجنة الشهيدة شادية سلامة بحي فيصل ولجنة مدرسة النصر بحي عتاقة إقبال من العنصر النسائي على المشاركة في التصويت لاختيار من يمثله في مجلس الشيوخ.

ونشرت صفحة "مصراوي" علي موقع الفيسبوك بث مباشر رصد الإقبال الملحوظ على المشاركة في التصويت بحي الأربعين، مع مشاركة وحضور واضح للسيدات.

وتضم محافظة السويس 508320 ناخبا لهم حق التصويت، وتقع الكتلة التصويتية الأكبر في حي الأربعين الذي يضم 187389 ناخبا موزعين على 14 مقر انتخابي، وفي حي فيصل 142564 ناخب لهم حق التصويت موزعين على 9 مقرات انتخابية.

أما حي الجناين يضم 82502 ناخب موزعين على 7 مقرات انتخابية، وفي حي السويس 70220 ناخب يحق لهم التصويت في 6 مقرات موزعة على ضواحي الحي، أما حي عتاقة الأكبر في المساحة يضم أقل عدد من الناخبين وعددهم 25645 موزعين على 3 مقرات انتخابية.

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