انكتب له عمر جديد.. سقوط شاب من 5 طوابق في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت

أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بكسور خطيرة، مساء الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد المباني السكنية في الحي 12 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وقال مصدر طبي، لمصراوي، إن الشاب نجا من الموت بأعجوبة، وقد نُقل إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، يعاني من كسور متفرقة، قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لإجراء جراحة عاجلة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا بالواقعة من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بأن الأهالي والجيران نقلوا الشاب المصاب إلى المستشفى فور سقوطه.

وقد تم تحرير محضر قانوني بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.