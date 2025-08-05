إعلان

انكتب له عمر جديد.. سقوط شاب من 5 طوابق في الشرقية

12:39 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

سقوط شاب من 5 طوابق في الشرقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت

أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بكسور خطيرة، مساء الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد المباني السكنية في الحي 12 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وقال مصدر طبي، لمصراوي، إن الشاب نجا من الموت بأعجوبة، وقد نُقل إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، يعاني من كسور متفرقة، قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لإجراء جراحة عاجلة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا بالواقعة من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بأن الأهالي والجيران نقلوا الشاب المصاب إلى المستشفى فور سقوطه.

وقد تم تحرير محضر قانوني بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط شاب سقوط من علو الشرقية إصابة شاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"