محافظ الأقصر يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوي العام والفني

الأقصر - محمد محروس:

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي الجديد، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام عند 225 درجة.

ووفقًا للتنسيق المعتمد، جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني على النحو التالي:

التعليم الفندقي: 215 درجة.

التعليم الصناعي: يتراوح بين 200 درجة للمدارس الميكانيكية، و160 درجة للمدارس الزخرفية.

التعليم التجاري: يتراوح بين 185 درجة لبعض مدارس البنات، و177 درجة لمدارس البنين والمدارس المشتركة.

التعليم الزراعي: 165 درجة.

كما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات، بواقع 160 درجة لبعض المدارس الصناعية، و145 درجة لمدارس التعليم الزراعي ومدارس صناعية أخرى.