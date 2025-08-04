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بعلم مصر.. مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ - صور

01:04 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (1)
  • عرض 10 صورة
    مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (3)
  • عرض 10 صورة
    مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (5)
  • عرض 10 صورة
    مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (6)
  • عرض 10 صورة
    مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (7)
  • عرض 10 صورة
    مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (8)
  • عرض 10 صورة
    مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (9)
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    مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (10)
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    مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (2)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدلى الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، بصوته الانتخابي، اليوم الاثنين، في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في لجنة مدرسة أم المؤمنين الكائنة بشارع أوجينا ببورسعيد، وذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة.

ووصل الأنبا تادرس مطران بورسعيد، حاملًا علم مصر، للمقر الانتخابي بمشاركة أعداد غفيرة من الإخوة الأقباط رافعين أعلام مصر عاليًا، في مشهد وطني للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

ومن جانبه، أكد الأنبا تادرس أن الكنيسة المصرية تدعو جميع الشعب المصري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخاب وممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لافتًا أن المشاركة في الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني علينا جميعا ، مضيفًا: "خليك ايجابي وانزل وشارك"

وشدد أن مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص تضرب الآن مثالا في الوطنية والوعي بنزول جميع طوائف الشعب للمشاركه الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

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الأنبا تادرس محافظة بورسعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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