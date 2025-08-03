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الأهالي أنقذوا 3.. كيف التهم بئر الملاحات عمال جمع القمامة في الفيوم؟

11:38 م الأحد 03 أغسطس 2025

إسعاف - صورة أرشيفية

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الفيوم - حسين فتحي:

انتشل أفراد الحماية المدنية في الفيوم، مساء اليوم الأحد، جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا في بئر عميقة لتربية الأسماك بمنطقة الملاحات.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم تلقى إخطارًا بالحادثة من شرطة النجدة، حيث كشفت التحقيقات أن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من 7 عمال لجمع القمامة.

وبحسب التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها النيابة العامة، فإن فصول المأساة بدأت عندما انزلقت أقدام اثنين من العمال وسقطا في البئر أثناء جمعهم للمخلفات على حافته. ففي محاولة يائسة لإنقاذهما، قفز زملاؤهم الخمسة وراءهم، إلا أنهم بدأوا في الغرق جميعًا.

هرع الأهالي وألقوا حبالًا غليظة، مكنت ثلاثة من العمال من التشبث بها، ليتم سحبهم إلى بر الأمان ونقلهم إلى المستشفى، بينما لقي الأربعة الآخرون مصرعهم.

وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، والضحايا المتوفون هم: أحمد ر. ع (30 عامًا)، ياسين ش. ع (28 عامًا)، خالد ر. ا (38 عامًا)، ويوسف ع. م (40 عامًا).

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