كفر الشيخ – إسلام عمار:

خيّم الحزن على أهالي قرية المندورة التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، بعد وفاة الطالب عمار سامي غنيم، البالغ من العمر 16 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته كرة القدم بأحد الملاعب القريبة من قريته.

كان مستشفى الخلفاء الراشدين بقرية شباس الملح قد استقبل الطالب جثة هامدة، بعد سقوطه المفاجئ داخل ملعب كرة خماسي، أثناء اللعب دون أن يشكو من أي أعراض سابقة، وبانتداب مفتش الصحة، تبين أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، دون وجود إصابات ظاهرية.

وقال شهود عيان إن عمار سقط مغشيًا عليه فجأة، فيما حاول المتواجدون إسعافه دون جدوى، قبل نقله إلى المستشفى القريب الذي أكد وفاته.

وشيّع أهالي قرية المندورة جثمان الطالب الشاب إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة اتشحت فيها القرية بالحزن، حيث كان عمار مثالًا للخلق والتفوق، حافظًا لكتاب الله، وشارك مؤخرًا في مسابقة قرآنية صُعّد فيها ضمن الأوائل، كما عُرف بتفوقه الدراسي وبِرّه لوالديه، وحُسن سيرته بين أهله وأصدقائه.