3 مصابين في حريق مصنع كيماويات بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أُصيب 3 مواطنين، اليوم الأحد، في حريق اندلع داخل أحد مصانع الكيماويات بالمنطقة الصناعية في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية اللواء عمرو رؤوف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تُباشر الأجهزة المعنية التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.