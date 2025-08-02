انطلاق معسكر تدريبي بمركز شباب أبو زنيمة لنشر ثقافة التنمية - صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء فعاليات معسكر "الرياضة من أجل التنمية" بمركز شباب أبو زنيمة، بمشاركة واسعة من أبناء وبنات المدينة، وذلك ضمن برنامج "الرياضة من أجل التنمية" الذي تنفذه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.



وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء: "إن المعسكر يتضمن تدريب المشاركين على عدة محاور، من أبرزها: اكتشاف الذات، اكتشاف الآخرين، القدرات والأخلاق، المهارات الحياتية، وإحداث التغيير، ويتم ذلك من خلال ممارسة الرياضة وتطبيق الألعاب المُدرجة في الدليل الإرشادي المُعد خصيصًا للمدربات من قِبل إحدى الشركات المتخصصة في التدريب".

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح صحفي اليوم، أن المعسكر يسعى إلى تعزيز التنمية المجتمعية عبر ممارسة الرياضة تحت شعار: "لياقتي.. مهاراتي.. دَوِي"، إلى جانب نشر وتوسيع القيم المجتمعية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تفعيل عدد من المبادرات الرياضية المتنوعة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، من بينها تنفيذ يوم رياضي ترفيهي لأعضاء مدرسة الكرة بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء، دعمًا لدور مراكز الشباب في خدمة المجتمع، وإتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة الأنشطة المختلفة، بما يُسهم في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وتابع وكيل الوزارة: "كما تم تنفيذ البرامج والمشروعات القومية تحت شعار "لياقة المصريين"، وهو مشروع رياضي يشمل تمارين المشي، الجري، والتمرينات الحركية في الشوارع والميادين والحدائق، تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية أسبوعيًا أيام الجمعة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية".

وأشار "فتحي" إلى أن المشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الجمهور لممارسة الأنشطة الرياضية مجانًا في الأماكن العامة خلال العطلات الأسبوعية، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية لدى المواطنين.