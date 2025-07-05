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5 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات الشيوخ بالفيوم

03:02 م السبت 05 يوليه 2025
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    مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات الشيوخ بالفيوم (3)
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    مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات الشيوخ بالفيوم (5)
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    مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات الشيوخ بالفيوم (4)
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    وليد هويدي يتقدم بأوراق ترشحه عن حزب الشعب الجمهورى
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    مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات الشيوخ بالفيوم (6)
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    مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات الشيوخ بالفيوم (1)
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الفيوم - حسين فتحي:

استقبلت لجنة تلقى الطلبات بمحكمة الفيوم الابتدائية برئاسة المستشار إيهاب همت رئيس المحكمة وضمت أمجد طلعت يوسف رئيس لجنة الطلبات، وعضوية كل من: خالد محمود حسن، وأحمد عبد الحليم، وحسين المليجى.

وكان أسماء المرشحين: المهندس عمرو محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود، حزب مستقبل، وشهرته عمرو أبو السعود، حاتم علوى السيد إدريس المليجى وشهرته عمرو أبو السعود حزب مستقبل وطن، وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر وشهرته وليد هويدي، حزب الشعب الجمهورى، عصام محمد حسن عبد الغنى وشهرته عصام الرتمى، حزب الجبهة الوطنية ،صلاح محمد إبراهيم عبد الله وشهرته صلاح السكرى مستقل.

وتضم لجنة فحص الطلبات المستشار أحمد العباسى، وعضوية المستشارين أحمد حمدى، وشادى عبد الجليل، واللواء محمود حمدى مساعد مدير الأمن للأمن العام.

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