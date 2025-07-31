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بالأرقام.. جامعة السويس الأهلية تعلن مصروفات 10 كليات جديدة (صور)

06:16 م الخميس 31 يوليو 2025
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    كليات وبرامج جامعة السويس الأهلية
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    رئيس جامعة السويس الأهلية خلال تفقد اعمال التجهيز
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    جامعة السويس الاهلية
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    المبني الرئيسي بجامعة السويس الاهلية
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    رئيس جامعة السويس الاهلية يتحدث مع طالب وولي أمره خلال التقديم
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    رئيس جامعة السويس الاهلية يتفقد قاعة المحاضرات
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السويس - حسام الدين أحمد

أعلنت جامعة السويس الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف حنيجل، عن المصروفات الدراسية لعامها الأكاديمي الأول "2025-2026"، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بإنشائها واعتماد برامجها الدراسية رسميًا.

تضم الجامعة الجديدة، التي تتخذ من مقر جامعة السويس الحكومية مقراً لها، 10 كليات تقدم 34 برنامجًا دراسيًا متخصصًا، من بينها برامج نوعية وفريدة مثل هندسة البترول والغاز وهندسة الطاقة والبيئة.

جاءت المصروفات الدراسية السنوية للكليات على النحو التالي:

كلية طب الأسنان: 120 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه.

كلية هندسة البترول والتعدين: 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 70 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية العلوم: 48 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 45 ألف جنيه.

كلية الأعمال والعلوم السياسية: 45 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة الإنسانية: 45 ألف جنيه.

وأوضحت الجامعة أن هذه المصروفات تُسدد على قسطين خلال العام الدراسي، ويضاف إليها رسوم لفتح ملف التقديم بقيمة 1400 جنيه، إلى جانب مصروفات إدارية بنسبة 3% من إجمالي مصروفات الكلية.

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جامعة السويس الأهلية الدكتور أشرف حنيجل المصروفات الدراسية لجامعة السويس الأهلية جامعة السويس الحكومية
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