بينهم 6 سودانيين.. جثة و9 مصابين في حادث مروع على صحراوي المنيا

المنيا-جمال محمد:



لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بكسور وكدمات متنوعة، بينهم 6 سودانيين، إثر تصادم سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بمواد البناء، وأتوبيس يقل عدداً من المواطنين، مما أسفر عن حالة وفاة وإصابة آخرين.



انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخص " سائق الأتوبيس"، وإصابة 3 مصريين و6 سودانيين.



جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





