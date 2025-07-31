إعلان

بينهم 6 سودانيين.. جثة و9 مصابين في حادث مروع على صحراوي المنيا

04:50 م الخميس 31 يوليه 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:


لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بكسور وكدمات متنوعة، بينهم 6 سودانيين، إثر تصادم سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بمواد البناء، وأتوبيس يقل عدداً من المواطنين، مما أسفر عن حالة وفاة وإصابة آخرين.


انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخص " سائق الأتوبيس"، وإصابة 3 مصريين و6 سودانيين.


جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا حادث الطريق الصحراوي الغربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة