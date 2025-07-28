تسمم طفل بسم فئران في الفرافرة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بحالة تسمم، اليوم الإثنين، إثر تناوله مادة سامة تستخدم لمكافحة الفئران، وذلك عن طريق الخطأ، بإحدى قرى مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول الطفل أحمد محمد محمود، المقيم بقرية "النهضة"، إلى مستشفى الفرافرة المركزي وهو يعاني من إعياء شديد، حيث تبيّن أنه تناول مادة سامة عن طريق الفم بطريق الخطأ.

وتم إجراء غسيل معدة للطفل وتقديم الإسعافات الأولية العاجلة، فيما تقرر تحويله إلى مركز السموم بمحافظة أسيوط لاستكمال العلاج، بعد تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.