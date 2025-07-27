أسيوط- محمود عجمي:

واصل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج وتصنيع الرمان، والمقام بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البداري، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وبتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو 600 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعات التحويلية وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من نواب رئيس المركز ومسؤولي الشركة المنفذة، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد المبنى الإداري وأعمال البنية التحتية، حيث استمع إلى عرض تفصيلي من مسؤولي التنفيذ حول نسب الإنجاز ومراحل العمل الجارية، بما في ذلك استكمال السور الخارجي للمصنع.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، كما تابع الموقف التنفيذي لمصنع مركزات الرمان، المزمع إنشاؤه على مساحة 3200 متر مربع، والذي يُعد مكونًا رئيسيًا ضمن منظومة الإنتاج المتكاملة للمصنع.

وأكد المحافظ أن المشروع يُعد من أبرز المبادرات الرائدة في مجال التصنيع الزراعي، ويستهدف تعظيم القيمة المضافة لمحصول الرمان، الذي تُعد محافظة أسيوط من أكبر منتجيه على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعزيز العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأعرب أبو النصر عن تفاؤله بأن يُشكل المشروع نموذجًا تنمويًا متكاملًا يربط بين الزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تمكين أبناء الصعيد من أدوات التنمية وتحويل محافظاتهم إلى منصات استثمارية وصناعية واعدة.

يُذكر أن المصنع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 40 فدانًا، تشمل المرحلة الأولى منها 10 أفدنة، ويضم خطوط إنتاج متطورة لتصنيع عصير الرمان، ودبس الرمان، والمنتجات المجففة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية للجودة، ما يفتح المجال أمام تصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

وجاء اختيار منطقة الكوم الأحمر بمركز البداري كموقع للمصنع نظرًا لكونها من أبرز المناطق المنتجة للرمان في مصر، ما يجعل المشروع نقطة انطلاق استراتيجية لتحويل هذه الثروة الزراعية إلى منتج صناعي تنافسي، يحقق عوائد اقتصادية ويوفر مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.