في ذكرى التأميم.. رئيس هيئة قناة السويس يُشيد ببطولات جيل الرواد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكّد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تواصل دورها المحوري في تأمين استدامة سلاسل الإمداد العالمية، مع الالتزام الكامل بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الملاحة، دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الفريق ربيع، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ69 لتأميم قناة السويس، الحدث الذي وصفه بأنه "علامة فارقة في التاريخ الوطني والاقتصادي"، ومثال حي على الإرادة المصرية الحرة واستعادة مقدرات الوطن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تُدار منذ تأميمها في عام 1956 بمنظومة قانونية دقيقة تستند إلى لائحة الملاحة واتفاقية القسطنطينية لعام 1888، والتي تضمن حرية العبور لكافة السفن دون تمييز، في إطار احترام مصر الكامل للقانون الدولي.

وأوضح الفريق ربيع أن الإدارة المصرية نجحت على مدار العقود الماضية في ترسيخ مكانة القناة كممر ملاحي لا غنى عنه، بفضل مشروعات التطوير المستمرة، ما جعلها المسار الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا عالميًا.

كما وجّه تحية تقدير لجيل الرواد من القامات الوطنية التي خاضت معركة التأميم ونجحت في إدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة واقتدار، مؤكدًا أن الهيئة تمضي قُدمًا في مواصلة مسيرتهم التاريخية بالعمل والإنجاز.