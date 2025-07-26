"علشان ألف جنيه".. اعترافات صادمة لزوجة قتلت شريك حياتها في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

صراخ واستغاثات تلاها صمت مفاجئ أثار الريبة، ولم تمر دقائق قليلة حتى خرجت الزوجة "أميمة" في حالة هستيرية تصرخ: "مكنش قصدي أقتله".

الجريمة المؤسفة وقعت أحداثها في قرية مجول التابعة لمركز بنها، حيث استيقظ أهالي القرية الهادئة على جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عامل يُدعى "محمد"، على يد زوجته، بعد خلافات حادة بينهما حول تربية الأبناء، إذ استلت الزوجة سكينًا من المطبخ وسددت له طعنة قاتلة أودت بحياته.

كانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل، وفي سكون الليل، وداخل منزل الزوجين الكائن بقرية مجول، تعالت صرخات "أميمة" و"محمد"، بعد تصاعد الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة بسبب مصروفات المنزل، لكن الخلاف هذه المرة كان حول مصروفات ابنتهم.

أصرّت الأم على التقديم لابنتها في مدرسة التمريض، واحتاجت إلى مبلغ 1000 جنيه لدفع الرسوم، لكن الزوج رفض تمامًا، مما أشعل الشجار بينهما، بحسب روايات شهود العيان.

بعد مشادات كلامية استمرت لساعات، لم تتمالك "أميمة" أعصابها، واتجهت إلى المطبخ، حيث أمسكت بالسكين وباغتت زوجها بطعنة في رقبته، فسقط غارقًا في دمائه أمام أبنائهما في مشهد صادم.

وأكد التقرير المبدئي لمفتش الصحة أن سبب الوفاة هو طعنة نافذة في الرقبة. وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة بنها إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الزوجة، وبدأت التحقيقات والاستماع إلى أقوال الجيران.

وبمواجهة الزوجة، انهارت واعترفت بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن الخلافات كانت مستمرة منذ فترة طويلة، وأنها كانت تمر بضغوط نفسية، ولم تكن تنوي قتله، لكن لحظة الغضب أفقدتها السيطرة على نفسها.

وكان اللواء مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بورود بلاغ بمقتل عامل يُدعى "محمد. م" داخل منزله بإحدى قرى المركز. وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، حيث تبين أن وراء الجريمة زوجة المجني عليه وتُدعى "أميمة".

تم التحفظ على المتهمة والسلاح المستخدم، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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