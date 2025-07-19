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سيدة تنهي حياة زوجها فى بنها.. كيف تحولت "أميمة" لقاتلة؟

11:47 م السبت 19 يوليو 2025

سيدة تنهي حياة زوجها فى بنها طعنا

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية جريمة قتل مروعة، حيث لقِيَ عامل مصرعه على يد زوجته بعد خلافات حادة بينهما حول تربية الأبناء، حيث استلت الزوجة سكينًا من المطبخ وسددت لزوجها طعنة قاتلة أودت بحياته.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بمقتل عامل يُدعى "محمد. م" داخل منزله بإحدى قرى المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والتحريات التي قادها المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث المركز، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه، وتُدعى "أميمة".

كشفت التحريات أن مشادة كلامية حادة نشبت بين الزوجين بسبب خلافات على تربية الأبناء، وتصاعد الخلاف ووصل إلى ذروته، مما دفع الزوجة إلى حالة من الانفعال والغضب الشديد، فاستلت سكينًا من المطبخ وسددت لزوجها طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

تحفظت قوات الأمن على المتهمة والسلاح المستخدم في الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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