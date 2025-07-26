بفقرات فنية تراثية.. قصور الثقافة تحتفل بثورة يوليو في جنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء، احتفالا بالذكرى الـ 73 لثورة 23 يوليو، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء.

وقالت منيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء: "إن جرى الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بمدن نويبع وشرم الشيخ والطور".

وأشارت منيرة فتحي إلى أن المسرح الروماني بشرم الشيخ شهد حفلًا فنيًا كبيرًا، وجرى تقديم عرضًا فنياً لكورال قصر ثقافة شرم الشيخ على مسرح السوق التجاري، بقيادة المايسترو عمر عدلي، وتضمن مجموعة من الأغاني الوطنية، بحضور الشاعرة أميمة إسماعيل مديرة القصر، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت مدير فرع الثقافة في تصريح اليوم، أن المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء شهد حفلًا أحيته فرقة التلقائيين "أطفال"، تضمن فقرات استعراضية مستوحاة من التراث السيناوي، بقيادة الفنان علي عبد الفتاح، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وأكدت أن بيت ثقافة نويبع أقام احتفالية تضمنت عرض فني لفريق كورال نويبع، والتي قدمت باقة من الأغاني الوطنية منها "بلادي اسلمي، ماتخافوش على مصر، ومبارك شعب مصر"، وتفاعل الجمهور مع فقرات استعراضية للموهوبين منها " الدنيا ربيع، لف الدنيا دور"، واختتم الحفل باسكتش مسرحي بعنوان "العصفور"، وأوبريت "صوت بلادي".

وأشارت إلى أنه جرى توعية النشء بدور القوات المسلحة المصرية التي تبذل كل الجهد، وتقدم التضحيات للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.