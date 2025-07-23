الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، حادثًا مأساويًا بعد أن لقي طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السابع، عقب إعلان نتائج الثانوية العامة وورود نبأ رسوبه.

وتلقت إدارة النجدة إخطارًا يفيد بسقوط الطالب من أعلى عقار بمنطقة العصافرة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ على الفور، بصحبة سيارة الإسعاف.

وبالمعاينة الأولية، تبيّن أن الطالب ألقى بنفسه من الطابق السابع بعد مروره بحالة نفسية سيئة بسبب رسوبه، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، وتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.