محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أهدى الدكتور خالد القاضي، محفظ قرآن كريم، رحلة عمرة للطالبة أينور ياسر عدلي المهدي، ابنة مركز فرشوط بمحافظة قنا، بعد حصولها على 92% في نتيجة الثانوية العامة شعبة علمي علوم، تقديرًا لتفوقها وتميّزها العلمي والقرآني.

وقال محفظ القرآن الكريم، إن الطالبة أينور تُعد من تلميذاته الملتزمات، ورفضت طوال فترة دراستها أي محاولة للغش، معتمدة فقط على مجهودها الشخصي، حتى وصلت إلى هذا المستوى من التفوق، مشيرًا إلى أن رحلة العمرة تأتي وفاءً بوعد قطعه لها من قبل، وتكريمًا لها على اجتهادها وتفوقها في الثانوية العامة 2025.

وأشار إلى أن رحلته مع الطالبة أينور بدأت منذ أن كانت في الصف الخامس الابتدائي، واستمرت لسنوات من التعليم القرآني والمتابعة العلمية، حتى أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الجمع بين التفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم، مؤكدًا أنها ختمت القرآن الكريم في سن الثانية عشرة فقط.

وتابع أن أينور بدأت حفظ القرآن الكريم وهي في الرابعة من عمرها، تمكنت من الحصول على العديد من الشهادات العلمية والإجازات القرآنية في سن صغيرة، لتُعد أول نابغة في تاريخ فرشوط تنال هذا الكم من التزكيات والإجازات ولم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها.