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"فرحة" تلحق بأشقائها الخمسة.. وفاة آخر ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط

11:26 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

اطفال دلجا المنيا

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أسيوط – محمود عجمي وجمال محمد:

فقدت أسرة قرية دلجا بمركز دير مواس في محافظة المنيا آخر أمل لها في النجاة، بعدما توفيت صباح اليوم الثلاثاء الطفلة "فرحة ناصر محمد علي"، الناجية الوحيدة من بين أشقائها الستة، الذين لقوا مصرعهم في واقعة غامضة هزت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الإيمان العام في أسيوط أن الطفلة "فرحة" لفظت أنفاسها الأخيرة، رغم محاولات الفريق الطبي لإنقاذها، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الطفلة قد نُقلت من مستشفى المنيا إلى مستشفى الإيمان بأسيوط لتلقي الرعاية الطبية، وخضعت لسلسلة من التحاليل والفحوصات الدقيقة، أُرسلت عينات منها إلى معامل وزارة الصحة بالقاهرة، في محاولة لتحديد أسباب الوفاة الغامضة التي أودت بحياة أشقائها الخمسة.

وفي السياق ذاته، يخضع والد الأطفال، ناصر محمد علي، للرعاية الطبية داخل مستشفى أسيوط الجامعي، حيث يُجري الفريق الطبي فحوصات شاملة ضمن جهود الكشف عن ملابسات الواقعة.

وأكد مصدر طبي أن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، يتابعان الحالة عن كثب، ووجها بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية للأسرة.

من جانبه، قال علي محمد، عم الأطفال، إن الأسرة تعيش حالة من الصدمة والحيرة، في ظل غموض الأسباب التي أدت إلى وفاة الأطفال الستة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والنيابة العامة تواصلان التحقيقات الفنية والطبية في الواقعة.

مستشفى الإيمان العام

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مستشفى الإيمان العام ضحايا فاجعة المنيا أسيوط
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