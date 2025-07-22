مديرية التعليم بالسويس تعلن أسماء 102 فائزًا في مسابقة الـ30 ألف معلم

السويس - حسام الدين أحمد:

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس عن أسماء المقبولين في الدفعة الرابعة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، والتي تضم 102 متقدم، وذلك في إطار جهود الدولة لسد العجز في الكوادر التعليمية وتعزيز منظومة التعليم بكفاءات جديدة.

وأكدت المديرية أن على جميع الفائزين استكمال الأوراق المطلوبة لتفعيل إجراءات التعيين، حيث تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 27 يوليو هو الموعد المخصص لتسلُّم المستندات بمقر ديوان عام التربية والتعليم، من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا. وتشمل المستندات المطلوبة: صورة المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتعيين دفعات متتالية من المعلمين الجدد بهدف رفع كفاءة التعليم وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس.