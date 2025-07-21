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جثة و7 مصابين في حادث مروع على طريق "بنها - المنصورة"

02:30 م الإثنين 21 يوليه 2025
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  • عرض 3 صورة
    حادث مروع على طريق بنها - المنصورة
  • عرض 3 صورة
    حادث مروع على طريق بنها - المنصورة
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "بنها – المنصورة" الجديد، اتجاه المنصورة، حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بإصابات متنوعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث لمتابعة البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع مرفق الإسعاف.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى كفر شكر، و2 آخرين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، فيما تبين وجود جثة بموقع الحادث، وجارٍ انتظار المعاينة من قبل جهات التحقيق المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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