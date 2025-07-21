بزي "سبايدر مان".. الطفل ياسين يخطف الأنظار في محكمة استئناف البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

وصل إلى محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، الطفل ياسين، منذ قليل، مرتديًا زي "سبايدر مان"، بصحبة والدته.

وتعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، ثاني جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالي بالمدرسة.

وتشهد الجلسة، اليوم، مثول كبير الأطباء الشرعيين أمام هيئة المحكمة، لمناقشته بشأن التقرير الطبي الذي جاء حاسمًا في الحكم السابق، والذي تضمن تفاصيل صادمة حول الحالة الجسدية للطفل الضحية، ما قد يؤثر بشكل مباشر على مسار القضية.

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، حكمت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

اقرأ أيضًا:

"حق ياسين لازم يرجع".. حشود غفيرة وهتافات أمام محكمة الجنايات بالبحيرة- صور

بطولة جديدة.. تفاصيل كلمة أم الضحية أمام المحكمة في قضية طفل البحيرة

من أول جلسة.. السجن المؤبد للمتهم بهتك عرض طفل البحيرة

"أنا سبايدر مان .. أنا حبسته".. أول رد فعل من طفل البحيرة بعد علمه بسجن المعتدي عليه