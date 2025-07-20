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مصرع طالب غرقًا في ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية

05:19 م الأحد 20 يوليو 2025

جثة - أرشفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طالب مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه، بترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وذلك أثناء لهوه من صديقه بالترعة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد فيه بورود بلاغاً من أهالي قرية بهادة بمصرع طالب بترعة الباسوسية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهرى، لمكان البلاغ، وجرى انتشال جثة الطالب، وتبين أنه الجثة للطالب "محمود س ه" ذات العقد الثاني من عمره، ومقيم بقرية البرادعة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تبين أنه أثناء لهوه وإستحمامه مع أحد أصدقائه بالترعه، لقي مصرعه غرقاً، وذلك لعدم إجادته السباحة.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، تحت تصرف النيابة العامة، و حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

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القليوبية مصرع طالب ترعة الباسوسية القناطر الخيرية
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