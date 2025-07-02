محافظ المنيا من مصنع القناة للسكر: جادون في تقديم التسهيلات للاستثمار

المنيا-جمال محمد:



شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، افتتاح المرحلة الثانية بمصنع القناة للسكر بمركز ومدينة ملوى، أحد أكبر المشروعات الصناعية الزراعية المتكاملة لإنتاج سكر البنجر في العالم، وفق السياسة العامة التي تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة الوطنية والمشروعات التنموية التي تسهم في النهوض الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلي وتلبية احتياجات السوق، وفي إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.



اطلع المحافظ خلال جولته داخل أقسام المصنع على مراحل وآليات التصنيع، وقدم المهندس سعيد أنور مدير مصنع القناة للسكر شرحاً تفصيلياً لمراحل إنتاج السكر من البنجر بداية من استلام نقلات البنجر من المزارعين بأكواد سرية بعد وزنها والتأكد من جودته، أخذ عينات عشوائية للتأكد من صلاحية المحصول المورد، يلي ذلك التجهيزات للحصول علي بنجر نظيف من خلال دورة كيميائية كاملة لمعالجة البنجر وإدخاله على القاطعات وتهيئته لباقي خطوات تصنيع السكر من تكرير وتعبئة وتغليف، مشيراً إلى استخدام الطاقة الشمسية لتجفيف السكر بدلاً من الطاقة الحرارية وهو ما يعتبر مواكبة للتقدم التكنولوجي والصناعي في إنتاج السكر.



وأضاف المهندس سعيد أنور أن المصنع يعمل بطاقة انتاجية تصل إلى 36 طن سكر/ يومياً ليكون بذلك ضمن أكبر مصانع إنتاج السكر في العالم، كما يتم تصدير مستخلصات البنجر" المولاس" للدول الأوروبية لتستخدم كمصدر للطاقة بإنتاج يمثل 6% من إجمالي البنجر الذى يتم توريده، الأمر الذى يسهم فى رفع الاقتصاد القومى المصرى وتوفير العملة الصعبة، فضلاً عن توفير الاعتمادات المالية لإجراء الصيانة الدورية اللازمة للآلات ومعدات التشغيل وتوفير قطع الغيار اللازمة للمصنع .



وخلال زيارته، أكد محافظ المنيا أهمية دور شركة القناة للسكر في دفع عجلة التنمية الصناعية بالمحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة والعاملين بها لتحقيق هذا الإنجاز.



وأشار كدواني إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بمتابعة سير العمل في المشروعات الاستثمارية والصناعية الكبرى بالمحافظة، وخاصة مصانع السكر التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل لأهالي المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات العاملة بها وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.



وأضاف المحافظ أن المنيا من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار، وتمتلك مقومات التنمية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالقوى البشرية والبنية الأساسية من شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية والنقل النهري ومشروعات النقل الجماعي ومعالجة المياه والصرف الصحي والكهرباء، موضحاً أن كل تلك المقومات ستساهم في وضع المحافظة بمكانتها التي تليق بها لتحقيق نهضة اقتصادية ترفع من مستوى معيشة أبنائها.



من جانبه، ثمن الدكتور كامل العبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، جهود محافظ المنيا لدعم القطاع الاستثمارى، لافتاً إلى أن زيارة اليوم لافتتاح المرحلة الثانية لمصنع القناة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تجسد حجم التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص ويخلق بيئة داعمة للاستثمار الأجنبي والمحلى، الأمر الذى يعكس مدى جاهزية الدولة المصرية ودعمها لتوفير الأمن الغذائي القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.



وأضاف الدكتور العبد الله أن مصنع القناة للسكر هو أحد المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها من خلال زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويضم مزرعة تبلغ مساحتها 180 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، كما يتعاون المصنع مع 20 ألف مزارع من صعيد مصر، معلناً عن إطلاق مبادرة مشتركة لتوفير دعم مباشر للتجار من أهالي المنيا وزيادة المنتج المحلى لتوفير منتج السكر بأسعار تنافسية، وكذلك دعم المزارع المنياوى لضمان زيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي .



وخلال جولته، أجرى المحافظ حواراً وديَاً مع عدد من الموردين المتواجدين بأماكن الانتظار لتوريد محصول البنجر، والذين أكدوا تقديم المصنع كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهم بدءًا من استلام المحصول وحتى حصولهم على جميع مستحقاتهم المالية.



من جانبه، أوضح المهندس حسن بيومي المدير العام لمصنع و شركة القناة للسكر، أن مصنع القناة يعد أكبر مصنع علي مستوى العالم في إنتاج السكر بمتوسط إنتاج يومي يصل إلى 18 ألف طن ومخطط زيادة الإنتاج اليومي إلى 36 ألف طن أي ما يعادل 750 ألف طن سنوياً من إنتاج السكر لسد الاحتياجات الاستراتيجية من منتج السكر علي مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن المصنع يضم أكبر عدد عمالة في صناعة السكر وتحصل محافظة المنيا على النصيب الأكبر من العمالة والتى تُقدر بـ نسبة 60% من القوى البشرية بالمصنع ليمثل جزءاً من نسيج أهل المنيا.



وأكد "بيومي" أن جميع منتجات شركة القناة لصناعة السكر بدءاً من زراعة البنجر ومعالجته كيميائياً، واستخلاص السكر والمنتجات الأخرى مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، لافتاً إلى أن المصنع يقوم بإنتاج العلف الحيواني من مخلفات التصنيع وتصديره للخارج، وكذلك إنتاج المولاس الذي يستخدم كمادة أولية في صناعات تحويلية أخرى يتم تصديره بالكامل إلى الخارج .



وأضافت علا لطفى مدير عام قطاع العلاقات الخارجية، أنه تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتعزيز أوجه التنمية المستدامة على أرض المنيا، يشارك مصنع القناة في دعم العديد من القطاعات المختلفة حيث يتم تنفيذ برنامج شامل لتوعية المرأة بأهمية الكشف المبكر والوقاية من مرض سرطان الثدي من خلال بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية، فضلاً عن تقديم خدمة الفحص الشهري المجاني لـ 100 سيدة من المزارعات والموظفات وزوجات الموظفين داخل الشركة، كما يدعم قطاع السياحة عن طريق المشاركة في تطوير استراحة تونا الجبل وكذلك تطوير ميدان معهد الأورام بمدينة المنيا، كما يتم التعاون مع جامعة المنيا فى مجال البحث العلمي في تخصصات الزراعة والعلوم والهندسة لوضع آليات لحل بعض المشكلات ومنها إطالة عمر البنجر وتصنيع الأسمدة العضوية.



رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور كامل العبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوي وفريق العمل بالشركة .